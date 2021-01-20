ضمك يستعيد نغمة الانتصارات في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد الباطن ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باستعادة أصحاب الأرض لنغمة الانتصارات والفوز بهدفين دون رد.

ضمك يتقدم على الباطن

وبدأت مباراة ضمك ضد الباطن التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بشكل سريع، أملًا في تسجيل هدف مبكر، لتسهيل مهمتهم في خطف الثلاث نقاط وتحسين النتائج، وحصل لاعب السماوي، حسن رغفاوي على بطاقة حمراء في الدقيقة 20.

واستغل أصحاب الأرض لعب السماوي بعشرة لاعبين، وضغط بقوة قبل أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 51 من أحداث الشوط الأول من المباراة، نفذها إيميلو زيلايا بنجاح ليهز الشباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، ويقود فريقه للتقدم.

زيلايا يُعزز تقدم فريقه

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات ضمك ونجح في الحصول على ركلة جزاء، سددها زيلايا أيضًا، ليهز شباك السماوي بالهدف الثاني عند الدقيقة 68، واستمرت محاولات الفريقين لإحراز هدف جديد.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه إبراهيم النخلي، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين هو الآخر، وتمر الدقائق المتبقية، لتنتهي المواجهة بهزيمة السماوي بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 12 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة عن الباطن صاحب المركز الـ13.

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