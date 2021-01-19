ضمك يعلن رحيل مصطفى زغبة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، عن رحيل حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة، عن الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

مصطفى زغبة يرحل

وقدمت إدارة نادي ضمك شكرها وتقديرها للحارس مصطفى زغبة لما قدمه مع الفريق لمدة موسم رياضي، موكدةً بأنه من خيرة اللاعبين خلقًا وأداءً متمنية له التوفيق والنجاح مستقبلًا.

وكان نادي ضمك قد تعاقد مع زغبة في يناير 2020 قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، قبل أن يوقع مخالصة مالية بشكل ودي بين الطرفين.

وسبق أن لعب الجزائري مصطفى زغبة لمدة نصف موسم مع الوحدة، بعد مسيرة طويلة في الملاعب الجزائرية، حيث مثل أندية وفاق سطيف، اتحاد الحراش وأمل مروانة.

ضمك في دوري محمد بن سلمان

ويستعد ضمك لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المرتقبة، يتذيل الفريق جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

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