المواطن - الرياض

أعادت الجمارك السعودية التذكير بضوابط استيراد المركبات للأفراد، ومنها أن لا يتجاوز موديلها الخمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل).

ضوابط استيراد المركبات للأفراد:

وأوضحت الجمارك أنه من ضمن الضوابط، ألا يتجاوز موديل شاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) عشر سنوات ويتم احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية، كما أن استيراد المركبات يتطلب إصدار شهادة كفاءة الطاقة من خلال موقع بطاقة كفاءة الطاقة، ويشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية وذلك بإحضار شهادة من هيئه المواصفات المقاييس بالمملكة أو أي جهة معتمدة داخل المملكة.

وكذلك يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل، ويمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

2016 آخر سنة تصنيع:

ولفتت الجمارك إلى أنه ضمن ضوابط استيراد المركبات، أن تكون آخر سنة صنع يُسمح بدخولها السعودية هي 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.

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