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طارق الحبيب: المرأة العاملة أكثر عرضة للإصابة بالكآبة
قد يُصيبها بسبب صدمة في الطفولة

طارق الحبيب: المرأة العاملة أكثر عرضة للإصابة بالكآبة

2021/01/08
الساعة 9:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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طارق الحبيب: المرأة العاملة أكثر عرضة للإصابة بالكآبة
المواطن - الرياض

أكد طارق الحبيب، بروفسور واستشاري الطب النفسي، أن المرأة العاملة أكثر عرضة للإصابة بالكآبة؛ وذلك بسبب الجهد الإضافي وليس ضغوط العمل، موضحًا أن العلاقة بين المرأة والرجل ليست علاقة ذكر بأنثى، ويجب تقاسم وإعادة ترتيب الأدوار.

وأضاف الحبيب في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الاكتئاب قد يُصيب المرأة بسبب صدمة في الطفولة أو صدمة زوج غير مناسب، أو خلال فترة أزمة منتصف العمر أو التقدم في السن.

وتابع أن القيود الاجتماعية إذا كان “الرجل راقيًا” فإنها تكون إضافة للمرأة، والانفتاح الاجتماعي إن كان الرجل “غير مُحترم” فإنه يؤدي لصدمات نفسية للمرأة.


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