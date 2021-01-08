طارق الحبيب: المرأة العاملة أكثر عرضة للإصابة بالكآبة

المواطن - الرياض

أكد طارق الحبيب، بروفسور واستشاري الطب النفسي، أن المرأة العاملة أكثر عرضة للإصابة بالكآبة؛ وذلك بسبب الجهد الإضافي وليس ضغوط العمل، موضحًا أن العلاقة بين المرأة والرجل ليست علاقة ذكر بأنثى، ويجب تقاسم وإعادة ترتيب الأدوار.

د. طارق الحبيب- بروفسور واستشاري الطب النفسي:

المرأة العاملة أكثر عرضة للإصابة بالكآبة.. والعلاقة بين المرأة والرجل ليست علاقة ذكر بأنثى، ويجب تقاسم وإعادة ترتيب الأدوار@Talhabeeb#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/sL33zxme2V — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 8, 2021

وأضاف الحبيب في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الاكتئاب قد يُصيب المرأة بسبب صدمة في الطفولة أو صدمة زوج غير مناسب، أو خلال فترة أزمة منتصف العمر أو التقدم في السن.

وتابع أن القيود الاجتماعية إذا كان “الرجل راقيًا” فإنها تكون إضافة للمرأة، والانفتاح الاجتماعي إن كان الرجل “غير مُحترم” فإنه يؤدي لصدمات نفسية للمرأة.

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