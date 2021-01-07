عادل التويجري يلوم إدارة الأهلي بعد إقالة المترجم

المواطن - محمد سمعه

وجه الناقد الرياضي عادل التويجري اللوم إلى إدارة الأهلي، وذلك بعد أن أقالت المترجم مشاري الغامدي من منصبه في النادي بالفترة الأخيرة.

وتحدث عادل التويجري لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “حقيقة إدارة الراقي أخطأت في حق المترجم، هو يقول إن لاعبي النادي والجهاز الطبي تواصلوا معه، والإدارة لم يتواصل أحد، هذا خطأ جسيم”.

وتابع التويجري: “بالطبع من حق إدارة أي ناد الاستغناء عن أي شخص يعمل لديها فهذا حق أصيل، ولها الحق أيضًا في الرد على حديث مشاري الغامدي لكي تتضح الحقيقة”.

مترجم الأهلي يكشف كواليس إقالته:

وكان مشاري الغامدي كشف كواليس إقالته من منصبه، مؤكدًا أنه خضع مؤخرًا لعملية جراحية.

ونشر مترجم الأهلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له في المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية نتيجة تعرضه لحادث مروري.

عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له في المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية نتيجة تعرضه لحادث مروري.

وعلق قائلًا: “شكرًا لكل من سأل وتطمن بعد تعرضي لحادث مروري وإجراء عملية جراحية قبل مباراة التعاون بيوم شكرًا لكم جميعًا.. والله لا يريكم مكروه فيمن تحبون”.

إدارة الراقي لم تطمئن عليه !

وتابع الغامدي: “للتوضيح: لم يتواصل معي أي شخص من إدارة النادي الأهلي لا للاطمئنان ولا من أجل تخفيض راتب.. اللي وصل خطاب إنهاء عقد بدون ذكر سبب فيه”.

وكانت إدارة الراقي قد أقالت مازن بهلكي مساعد المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش والغامدي، لرفضهما تخفيض راتبهما، واستغنت عن خدمات المشرف العام على الفئات السنية، محمد الحارثي، ومدرب اللياقة، التونسي سليم الأبرق.

شارك الخبر