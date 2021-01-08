عبدالله الزوري يُنهي الجدل حول أزمة مستحقاته مع الهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم فريق الشباب ، عبدالله الزوري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حقيقة وجود مستحقات مالية متأخرة لدى ناديه السابق الهلال.

عبدالله الزوري يُنهي الجدل

وأنهى عبدالله الزوري هذا الجدل، وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “للتوضيح لا يوجد لدي أي مستحقات مالية مع نادي الهلال.. تمت التسوية منذ ما يقارب السنتين.. تحياتي للجميع”.

وانتشرت هذه الأنباء، بعدما نشر الإعلامي فهد الروقي صورة لمترجم الأهلي، مشاري الغامدي بعد إقالته وهو في المستشفى، وعلق قائلًا: “ثم يطلبون من الله التوفيق”، ليرد عليه الإعلامي خالد البدر بخبر مستحقات الزوري المتأخرة لدى الهلال.

الزوري مع الهلال

وكان عبدالله الزوري قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 2007، قادمًا من النهضة، وتألق لعدة سنوات بقميصه قبل أن يرحل عام 2018، وينتقل إلى الوحدة ومنه لصفوف الشباب في يناير 2020.

ولعب صاحب الـ33 عامًا، 201 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 18 هدفًا، وقدم 17 تمريرة حاسمة، وتوج معه بالعديد من الألقاب.

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