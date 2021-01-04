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عقوبة تُصعب موقف ياسر بن سعيدان في داكار 2021
رغم احتلاله المركز الخامس بالمرحلة الأولى

عقوبة تُصعب موقف ياسر بن سعيدان في داكار 2021

2021/01/04
الساعة 12:40 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عقوبة تُصعب موقف ياسر بن سعيدان في داكار 2021 ياسر بن سعيدان
المواطن - مروة نبيل
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1 ياسر بن سعيدان يعلن العقوبة:
1.1 رالي داكار 2021:

أعلن المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان عن تلقيه عقوبة زمنية من قبل لجنة التحكيم في رالي داكار 2021، وذلك بعد نهاية منافسات المرحلة الأولى من السباق.

ياسر بن سعيدان يعلن العقوبة:

وتحدث ياسر بن سعيدان عن العقوبة التي وُقعت عليه، قائلًا: “صدر في حقي عقوبة دقيقتين بسبب دخولي منطقة (سرعة محددة 50 كيلو/ ساعة) بسرعة 54 كيلو/ ساعة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “الأمر الذي تسبب في تراجع مركزي إلى التاسع، الفرق بيني وبين الأول صار 9 دقائق و53 ثانية، إن شاء الله بكرة نعوضها”.

 

داكار 2021
ابن سعيدان في السباق

وكان ابن سعيدان قد ظهر بشكل مميز في انطلاقة رالي داكار 2021، وقال: “الحمد لله خلصت المرحلة الأولى بالمركز الخامس، كانت مرحلة صعبة رغم قصرها، أغلب المرحلة كانت أراضي حجرية”.

رالي داكار 2021:

وانطلق داكار 2021، أمس الأحد وسيستمر وحتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

داكار 2021
جانب من السباق

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