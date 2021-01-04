عقوبة تُصعب موقف ياسر بن سعيدان في داكار 2021

المواطن - مروة نبيل

أعلن المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان عن تلقيه عقوبة زمنية من قبل لجنة التحكيم في رالي داكار 2021، وذلك بعد نهاية منافسات المرحلة الأولى من السباق.

ياسر بن سعيدان يعلن العقوبة:

وتحدث ياسر بن سعيدان عن العقوبة التي وُقعت عليه، قائلًا: “صدر في حقي عقوبة دقيقتين بسبب دخولي منطقة (سرعة محددة 50 كيلو/ ساعة) بسرعة 54 كيلو/ ساعة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “الأمر الذي تسبب في تراجع مركزي إلى التاسع، الفرق بيني وبين الأول صار 9 دقائق و53 ثانية، إن شاء الله بكرة نعوضها”.

وكان ابن سعيدان قد ظهر بشكل مميز في انطلاقة رالي داكار 2021، وقال: “الحمد لله خلصت المرحلة الأولى بالمركز الخامس، كانت مرحلة صعبة رغم قصرها، أغلب المرحلة كانت أراضي حجرية”.

رالي داكار 2021:

وانطلق داكار 2021، أمس الأحد وسيستمر وحتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

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