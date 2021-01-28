علاقة معدل حرق السعرات الحرارية وإنقاص الوزن

المواطن- محمد داوود - جدة

السعرات الحرارية هي وحدة الطاقة في التغذية، وتشير إلى الطاقة التي يحصل عليها الناس من الطعام والشراب الذي يستهلكونه، والطاقة التي يستخدمونها في النشاط البدني، إذ يتم وضع السعرات في المعلومات الغذائية على جميع العبوات الغذائية، كما تركز العديد من برامج إنقاص الوزن حول تقليل تناول السعرات، ويظل السؤال كم سعرة حرارية يحتاجها الجسم في اليوم.

معدلات حرق السعرات الحرارية

يقول استشاري التغذية العلاجية الدكتور نبيه أسامة لـ”المواطن“: أوضحت العديد من الدراسات أن الرجال يحتاجون إلى ٢٠٠٠-٢٥٠٠ سعرة، بينما النساء من ١٥٠٠-٢٠٠٠ سعرة حرارية، ومن خلال حساب عدد السعرات تتحدد كمية الطعام التي يجب أن يتناولها الفرد في اليوم الواحد وكم عدد السعرات التي يجب أن يتم حرقها، فهناك العديد من العوامل التي تؤثر على مقدار الوزن الذى يمكن أن يفقده الشخص، ولكن في أبسط شكل فإن فقدان الوزن سيحدث عندما تكون السعرات الحرارية التي تحرق أكثر من السعرات الحرارية التي تستهلك.

٨ أكواب ماء يوميًا

وتابع قائلًا: هناك بعض الطرق لتخفيف السعرات الحرارية من دون أن يحرم الفرد نفسه من الأكل الصحي وهي تناول الكثير من البروتينات؛ لأنها تساعد على الشعور بالامتلاء، كما تنشط عملية الأيض في الجسم، تجنب تناول المشروبات الغازية وعصائر الفواكه والحرص على تناول ما يعادل 8 أكواب من المياه يوميًا؛ إذ إن ذلك يساعد على خسارة 96 سعرة حرارية بشكل تلقائي، ومن النصائح المهمة ممارسة التمارين الرياضية يوميًا أو المشي لمدة 30 دقيقة لحرق الدهون المخزنة في الجسم، فتخفيف السعرات الحرارية عن طريق الأكل لا يكفي بل لا بد أن يكون مصحوبًا بالتمارين الرياضية.

نصائح هامة لإنقاص الوزن

ويختتم الدكتور أسامة بقوله: تخفيض السعرات الحرارية أن يقوم الفرد بتجويع نفسه، فبعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي ونمط الحياة مثل ممارسة الرياضة والحصول على الترطيب المناسب وزيادة نسبة البروتين والكربوهيدرات يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن دون مواجهة الصعوبات المرتبطة عادة بإنقاص الوزن، لذا فأنه ينصح بزيارة طبيب التغذية إذا كان الهدف من تقنين السعرات الحرارية هو إنقاص الوزن، إذ إن التخسيس سيكون تحت إشراف طبي ولا يعّرض الجسم لأي مشاكل جسدية.

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