على ماذا تحتوي الحقيبة النووية الأمريكية ومما تتكون؟

المواطن - عمر رأفت - الرياض

أعلن فريق الرئيس المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، تسلم الحقيبة النووية البالغة الأهمية، من فريق الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قبيل حفل تنصيب بايدن في مبنى الكابيتول الكونجرس.

وأظهرت لقطات مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل لحظة استلام الحقيبة النووية في مقر البرلمان.

وتحتوي الحقيبة على معدات ومستندات يستخدمها الرؤساء الأمريكيون لتوثيق أوامرهم وشن ضربة نووية، ويحملها دائمًا مساعد عسكري يرافق الرئيس أينما ذهب.

على ماذا تحتوي الحقيبة النووية:

وبموجب الدستور الأمريكي، يحتفظ الرئيس بكامل سلطاته حتى لحظة تسلم الرئيس الجديد منصبه وأدائه القسم عند ظهيرة يوم التنصيب، لذلك يتم تسليم الحقيبة هناك.

وتحتوي تلك الحقيقة عن اثنتين؛ واحدة “غير مفعلة” ظلت في واشنطن وقد استلمها فريق بايدن على أن تفعل عقب التنصيب، والأخرى ظلت مع ترامب في رحلته الأخيرة عبر طائرة “إير فورس ون”، على أن يتم تعطيلها عند وقت الظهيرة بالتزامن مع حفل التنصيب.

مما تتكون الحقيبة النووية:

وخلافًا للاعتقاد الشائع، لا تحتوي الحقيبة النووية على أزرار أو رموز يمكنها إطلاق سلاح نووي تلقائيًّا، ولكن فيها معدات ومستندات يستخدمها الرئيس لإصدار أمر بضربة نووية.

والحقيبة تتكون من هيكل قوي من الألومنيوم، مغطى بالجلد الأسود، تحتوي على جهاز اتصال مربوط بوزارة الدفاع، يستخدمه الرئيس للتواصل وإثبات شخصيته عندما يرى ضرورة لشن هجوم نووي، ويوجه أوامر يتابع البنتاجون تنفيذها.

وتم تنصيب بايدن منذ قليل الرئيس رقم 46 في تاريخ الولايات المتحدة كما تم تنصيب كاميلا هاريس نائبة للرئيس الأمريكي، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.

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