فيتوريا يطير إلى البرتغال دون اتفاق مع النصر

المواطن - مروة نبيل

غادر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق، البرتغالي روي فيتوريا إلى بلاده، مساء أمس الثلاثاء، بصحبة مساعديه.

فيتوريا يُغادر

وأكد أحد وكلاء أعمال فيتوريا في الرياض، نديم محمود أن المدرب البرتغالي ومساعديه سيعودون إلى العاصمة الرياض مجددًا في فبراير المقبل، من أجل إنهاء بعض الأمور، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وتابع: “لا يوجد حتى الآن أي اتفاق مع الإدارة النصراوية بشأن المخالصة النهائية، وما زلنا في مفاوضات معها للتوصُّل إلى اتفاق رسمي، على أن الأمور تسير بشكل جيد ومُرضٍ، ونتمنى الانتهاء من ذلك قريبًا”.

وكان رئيس نادي النصر صفوان السويكت قد أقال فيتوريا ومساعديه، يوم 27 ديسمبر الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وكلف مدرب شباب العالمي ألين هورفات بتولي المهمة بشكل مؤقت.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويواجه العالمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعبه “مرسول بارك” في الرياض، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة النصر ضد الوحدة اليوم، تقدم العالمي إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز السابع برصيد 20 نقطة.

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