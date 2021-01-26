فيديو.. إعصار مدمر يضرب ألاباما والخسائر باهظة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ضرب إعصار مدمر مدينة فولتونديل في ولاية ألاباما، وحاصر الناس في منازلهم، وألحق أضرارًا بالمباني وأسقط الأشجار، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر جسيمة وباهظة.

وأُصيب نحو 20 شخصًا على الأقل نتيجة الأضرار التي سببها الإعصار، وفي غضون ذلك، ظل السائقون عالقين في سياراتهم طوال الليل حيث تم إغلاق الطرق السريعة.

وحذرت الولاية السكان من أنه من المحتمل أن تؤثر الظروف الخطرة على التنقلات ووسائل المواصلات، وأنه من الممكن أن يحدث انقطاع كبير في التيار الكهربائي بسبب الطبيعة الرطبة للثلج والرياح العاتية.

وقد يؤدي انقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة إلى وقوع أضرار وخسائر في الأرواح في المستشفيات التي تحتوي على العديد من المصابين بفيروس كورونا ويتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

عاصفة وإعصار تاريخيان

وقال تايلور نيكولايسن، خبير الأرصاد الجوية، إنه من المرجح أن يكون علو الثلوج يتراوح من 25 إلى 38 سم، وهو أمر لم يحدث منذ 15 عامًا، متابعًا: هذه عاصفة وإعصار تاريخيين.

وأضاف: لم نشهد مثل هذا القدر من الثلوج منذ سنوات.

وأغلقت العديد من المدارس والشركات أبوابها مع بدء العاصفة في جميع أنحاء المنطقة، وحث المسؤولون السائقين على الابتعاد عن الطرقات أثناء العاصفة، خاصة أثناء هطول الثلوج بكثافة، وقد ورد أنه وقع أكثر من 200 حادث مروري يتعلق بالطقس، حيث تدهورت حالة الطرق بسرعة وانزلقت العديد من المركبات عن الطريق.

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