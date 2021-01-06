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فيديو.. باهبري: هؤلاء عليهم تلقي تطعيم كورونا
منهم مرضى السكر والضغط والقلب والكلى

فيديو.. باهبري: هؤلاء عليهم تلقي تطعيم كورونا

2021/01/06
الساعة 8:46 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. باهبري: هؤلاء عليهم تلقي تطعيم كورونا باهبري
المواطن - الرياض

أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن هناك فئات من المرضى المصابين بأمراض مزمنة ويتلقون أدوية متعددة يسمح لهم بتلقي تطعيم فيروس كورونا المستجد.

وقال باهبري في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن هذه الفئات تضم الأشخاص الذين يعانون من السكر والضغط وأمراض القلب والكلى (قصور أو غسيل)، وكذلك الذين يعانون من كسل في الغدة الدرقية، ونشرات الغدة الدرقية، والذين يتناولون الأدوية النفسية، مؤكدًا ضرورة تلقي هذه الفئات للتطعيم ضد الفيروس.

وتابع أن الأشخاص الذين يتناولون مسيل الدم (وارفارين) عليهم إجراء تحليل جديد وعرض النتيجة على مركز التطعيم، وأن الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الصدر والأنف والجيوب الأنفية أو أي مرض في الرئة عليهم أخذ التطعيم.

ولفت باهبري إلى أن أصحاب الحساسية المفرطة ضد الأكل أو الدواء هم الذين يكون عليهم تحفظ ضد تطعيم كورونا.

 


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