فيديو.. باهبري: هؤلاء عليهم تلقي تطعيم كورونا

المواطن - الرياض

أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن هناك فئات من المرضى المصابين بأمراض مزمنة ويتلقون أدوية متعددة يسمح لهم بتلقي تطعيم فيروس كورونا المستجد.

سؤال يتكرر في عيادتي

المرضى المصابين بالأمراض المزمنة ويأخذوا ادوية متعددة من منهم يستطيع أخذ تطعيم الكرونا ؟ والمصاب سابقاً يستطيع أخذ التطعيم؟ شكراً

دكتور حسين حلبي @mfa9el

دكتور. معتز هاشم@drmoutaz pic.twitter.com/BOqrI5k4WX — نزار باهبري (@DrNezarB) January 5, 2021

وقال باهبري في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن هذه الفئات تضم الأشخاص الذين يعانون من السكر والضغط وأمراض القلب والكلى (قصور أو غسيل)، وكذلك الذين يعانون من كسل في الغدة الدرقية، ونشرات الغدة الدرقية، والذين يتناولون الأدوية النفسية، مؤكدًا ضرورة تلقي هذه الفئات للتطعيم ضد الفيروس.

وتابع أن الأشخاص الذين يتناولون مسيل الدم (وارفارين) عليهم إجراء تحليل جديد وعرض النتيجة على مركز التطعيم، وأن الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الصدر والأنف والجيوب الأنفية أو أي مرض في الرئة عليهم أخذ التطعيم.

ولفت باهبري إلى أن أصحاب الحساسية المفرطة ضد الأكل أو الدواء هم الذين يكون عليهم تحفظ ضد تطعيم كورونا.

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