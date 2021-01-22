فيديو.. ضبط 11620 مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية وحجب 77 موقعًا إلكترونيًا

المواطن - الرياض

ضبطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الأمن العام 11620 مادة منتهكة للحقوق الإبداعية شملت الإلكترونيات، وبرامج الحاسب الآلي، والتسجيلات الصوتية والمصنفات المطبوعة (خدمات الطالب).

القصة من البداية إلى النهاية في هذا الفيديو ..#احترام_الملكية_الفكريةhttps://t.co/0WX2bwBuW2 pic.twitter.com/0aVJnFbAJB — المتحدث الرسمي للملكية الفكرية (@SAIPspokesman) January 22, 2021

جاء ذلك في عدد من الحملات التي تم القيام بها في شهر يناير الحالي والتي استهدفت عدد من مناطق المملكة بغرض ضبط المحال التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية والتي تأتي استمرارًا لجهود المملكة في حماية الحقوق وإنفاذها.

المتسوق الخفي

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الملكية الفكرية في بيان له: انطلقت الحملة من خلال إجراء عمليات المسح الأولية بإجراء أكثر من 440 زيارة من المتسوق الخفي للمناطق المستهدفة وتم تحديد المنشآت التي من شأنها انتهاك حقوق الملكية والمصنفات التي يحظر بيعها أو استغلالها بأي شكل وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.

من منطقة الرياض إلى منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية، حملة تفتيشية لضبط انتهاكات الملكية الفكرية.#احترام_الملكية_الفكرية pic.twitter.com/3zY9XzFXst — الملكية الفكرية (@SAIPKSA) January 22, 2021

حجب المواقع المخالفة

وفي ذات السياق قامت الهيئة بحملة موازية تستهدف تفتيش المواقع الإلكترونية للتحقق من مدى التزامها بأنظمة الملكية الفكرية وعدم انتهاك الحقوق، واتخذت في حق المواقع الإلكترونية المنتهكة الإجراءات النظامية والتي تصل إلى حجب تلك المواقع ونتج عن هذه الحملة زيارة أكثر من 355 موقع إلكتروني ثبت انتهاك 77 منها لأنظمة الملكية وتم بناء على ذلك حجب تلك المواقع.

تلك المواقع.

حملات تفتيشية متواصلة

جاءت الحملة امتدادًا للجولات الميدانية الدورية التي يقوم بها مفتشو الهيئة على المنشآت التجارية التي تستخدم في مزاولة نشاطها أيًا من المصنفات الفكرية، لمكافحة انتهاك تلك الحقوق وضبط أداء مقدمي الخدمات للسلع ذات الارتباط بحقوق الملكية الفكرية، عن طريق التوعية المتواصلة، وحملات التفتيش ومعرفة المخالفين وإيقاع العقوبات المستحقة بحقهم بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.

وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها، وأهابت بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي [email protected] والبريد الإلكتروني [email protected] والرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.

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