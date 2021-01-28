فيديو من هايبرلوب يعرض تجربة السفر في المستقبل

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قد تبدو فكرة السفر عبر ما يشبه أنبوبًا تحت الأرض بسرعة 670 ميلًا في الساعة بمثابة حبكة لأحدث أفلام الخيال العلمي، لكنها قد تصبح حقيقة واقعية قريبًا، حيث تعمل شركة فيرجن هايبرلوب Virgin Hyperloop على تطوير التكنولوجيا المستقبلية التي ستغير من طريقة سفر البشر.

وكانت قد عرضت الشركة فيديو في نهاية العام الماضي، يوضح تقنية نقل الـ Hyperloop وكيف ستكون أداة للتنقل فائقة السرعة في المستقبل، لكن اليوم، شاركت شركة التكنولوجيا العملاقة مقطع فيديو خطوة بخطوة توثق تجربة الركاب في وسيلة النقل الحديثة، بدءًا من الوصول إلى البوابة وحتى الإقلاع.

وقال سلطان بن سليم، رئيس شركة فيرجن هايبرلوب، إن إظهار تجربة سفر الركاب عبر وسيلة الهايبرلوب هي لمحة عن المستقبل، متابعًا: لقد أظهرنا نضج تقنيتنا، ونحن نقترب من تسويق ما سيكون أول وسيلة نقل جديدة ستغير شكل السنوات المقبلة.

وتابع: لقد كان من دواعي سروري أن أرى التاريخ يصنع أمام عيني، نحن نقترب خطوة واحدة من الدخول في حقبة جديدة من التنقل السريع والمستدام لكل من الأفراد والبضائع.

الهايبرلوب تجربة غير عادية للركاب

وتهدف الشركة إلى تقديم رحلات تجارية بحلول عام 2030، ويعد القائمون على تطوير وسيلة النقل المستقبلية بأن تكون تجربة الركاب غير عادية.

ويمكن للهايبرلوب أن يحمل 28 راكبًا عبر كبسولات مفرغة تتحرك بسرعة عالية، وتتميز بإضاءة ديناميكية ومقاعد مريحة لمنع الركاب من الشعور برهاب الأماكن المغلقة، ويوفر التصميم إحساسًا أكبر بالمساحة مع مراعاة الشعور بالخصوصية.

وتعمد المطورون أن تكون تجربة صوت تحرك وسيلة النقل المتطورة تمنح إحساسًا بالأمان والهدوء؛ ذلك أن البشر يستجيبون لحاسة السمع أسرع من أي حاسة أخرى، لذا فإن الصوت له دور كبير في التجربة.

رحلة الهايبرلوب غير مكلفة

وقد يظن البعض أن ثمن الرحلة في وسيلة النقل الجديدة ستكون باهظة الثمن، إلا أن عملاق التكنولوجيا يؤكد أن هذا لن يكون صحيحًا، حيث وجدت دراسة حديثة أن أسعار هايبرلوب من المرجح أن تكون مماثلة لتكلفة القيادة وليس الطيران.

وعلى سبيل المثال، تقترح الدراسة أن هايبرلوب سيربط شيكاغو وكولومبوس في أقل من 45 دقيقة بتكلفة تقديرية للتذكرة تبلغ 60 دولارًا وذلك مقارنة بدفع 100 دولار في تذكرة طيران تبلغ مدتها 6 ساعات.

وقال جاي والدر، الرئيس التنفيذي للشركة: الأمر بسيط إذا لم يكن سعره معقولًا، فلن يستخدمه الناس.

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