فيديو.. نائب أمير المنطقة الشرقية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

المواطن - الرياض

تلقى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجرعة الثانية من لقاح كورونا كوفيد -19.

ونشرت إمارة المنطقة مقطع فيديو يظهر جانبًا من عملية تلقي اللقاح الجرعة الثانية.

جرعات لقاح كورونا

وفي سياق متصل كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 حتى الآن، قارب 300 ألف شخص، مؤكدًا أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي بإذن الله.

‏وأبان الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏ لافتًا النظر إلى أنه لم يرصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن.

شارك الخبر