فيديو وفيات العناية المركزة يشعل مواقع التواصل والصحة المصرية ترد

المواطن - متابعة

تصدَّرت أزمة وفاة عدد من مصابي كورونا في وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي في محافظة الشرقية، مُحركات البحث على مواقع التواصل، خاصة بعد تداول مقطع يزعم وفاة كل من في العناية، وهو الأمر الذي نفاه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

48 ثانية تُثير ضجة:

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يزعم وفاة كل المصابين بفيروس كورونا المُستجد، داخل وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، البالغ مدته 48 ثانية فقط، ذهول ممرضة وهي جالسة على الأرض في وضع القرفصاء، وسط محاولة باقي التمريض إنقاذ الحالات.

الصحة تكشف الحقائق:

وأكد وكيل “الصحة” تعليقًا على الفيديو المتداول، أن مستشفى الحسينية المركزي شهد وفاة 4 أشخاص داخل وحدة العناية المركزة، وليس كل الحالات كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وشدد في تصريحات نقلها موقع “مصراوي”، على أن الوفيات جميعها كانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس “كورونا”، وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

لا أعطال بشبكة الغاز أو أنابيب الأكسجين:

من جانبه أكد الدكتور أحمد الطحاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية، أن اللجنة الفنية المشكلة لدراسة الموضوع لم ترصد أي أعطال في شبكة الغاز أو تنك الأكسجين المغذى للمستشفى، مشددًا على أن الموجة الثانية لفيروس كورونا أكثر شراسة.

بيان رسمي لنتائج التحقيق:

وأوضحت صحة الشرقية في بيان رسمي لها، حقيقة الواقعة، وأكد أنه تم تشكيل لجنة فنية فور ظهور الفيديو وتوجهت للمستشفى؛ للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأوكسجين.

وكشف البيان أنه تبين بالفحص “أن عدد المتوفين 4 حالات وفاة في عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة، وأن الأوكسجين متوفر بالمستشفى، ويوجد 17 طفلًا بالحضانة وحالتان بالعناية العامة و36 حالة إصابة بكورونا بقسم العزل، ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات”.

وأضاف البيان أن الأكسجين المغذي لمرضى “كورونا” في العناية المركزة هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي الخزان، ما يعني أنه لا يوجد نقص أو نفاد بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة احتياطية للاستعانة بها في حاله حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين، ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مرضية.

وكشف البيان أنه تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق؛ وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضى وإثارة البلبلة.

احذروا الأخبار الكاذبة:

وأهاب محافظ الشرقية برواد ومتابعي صفحات التواصل الاجتماعي بتوخي الحيطة والحذر فيما يقومون بنشره من أخبار وفيديوهات تتعلق بأزمة كورونا؛ تفاديًا لإثارة الرأي العام ونشر الذعر بين المواطنين.

وطالب الجميع بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة وعدم الاعتداد بأي أخبار تنشر عن المحافظة إلا من خلال المتحدث الرسمي وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.

شارك الخبر