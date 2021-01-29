فيرمينيو يُنهي صيام ليفربول التهديفي بعد 30 يومًا

المواطن - محمد سمعه

تمكن اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول في إنهاء الصيام التهديفي الذي عانى منه فريقه في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

ونجح فيرمينيو في إحراز الهدف الأول للريدز في شباك توتنهام في اللقاء المقام حاليًا ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، حيث خرج الريدز متفوقًا في الشوط الأول بهدف دون رد.

الريدز تعثر تهديفيًا في 4 مباريات متتالية

وقبل هدف فيرمينيو في توتنهام، فشل الريدز في تسجيل أهداف في شباك كل من نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون ومانشستر يونايتد وبيرنلي على الترتيب، وذلك بعد أن تعادل مع نادي ويست بروميتش ألبيون بهدف لكل فريق يوم 27 ديسمبر الماضي.

وتُشير النتيجة حاليًا لتقدم الريدز بثلاثية مقابل هدف حيث سجل للفريق الأحمر كل من فيرمينيو وألكسندر أرنولد وماني بينما سجل لتوتنهام اللاعب بيير هوبيرج.

ليفربول يسعى للوصول للمركز الرابع

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس برصيد 34 نقطة، حيث إن الفوز على توتنهام يعني وصول الريدز للنقطة رقم 37 والصعود للمركز الرابع في جدول الترتيب على حساب فريق ويست هام يونايتد.

ويستعد الريدز لمواجهة فريق ويست هام يونايتد بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي حيث تُقام المباراة على ملعب لندن الأولمبي بالعاصمة البريطانية لندن.

وكان جيمي كاراجر لاعب الريدز السابق، طالب لاعبي الريدز بعدم فقدان أي نقاط في المباريات المقبلة، وإلا فإن الفريق مهدد بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2021/2022.

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