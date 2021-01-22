محمد صلاح الأسوأ في ليفربول ضد بيرنلي !

المواطن - مروة نبيل

حصل نجم الريدز، المصري الدولي محمد صلاح على أسوأ تقييم بين اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة ليفربول ضد بيرنلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

محمد صلاح الأسوأ في المباراة

ولم يبدأ محمد صلاح مباراة ليفربول ضد بيرنلي كأساسي، حيث جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع يُشارك هو وفيرمينو بعد مرور ربع ساعة تقريبًا من أحداث الشوط الثاني، بدلًا من تشامبرلين وديفوك أوريجي.

ولعب محمد صلاح أكثر من نصف ساعة في المباراة، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ليحصل على 6 نقاط من 10، في تقييم هو الأسوأ بين لاعبي الفريقين، وذلك وفقًا لشبكة “WhoScored” العالمية.

ولفتت الشبكة إلى أن النجم المصري قام بتسديدتين على المرمى، واستحوذ على الكرة بنسبة 2.6%، ووصلت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 84%، فيما اختارت حارس مرمى فريق بيرنلي، نيك بوب الأفضل في المباراة، وحصل على تقييم 8.3.

ليفربول ضد بيرنلي

ولعب ليفربول ضد بيرنلي على ملعب “أنفيلد”، مساء أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليواصل الريدز نتائجه المخيبة هذا الموسم، ويخسر بهدف دون رد، سجله آشلي بارنز من ركلة جزاء عند الدقيقة 83.

وتجمد رصيد الريدز عند 34 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرنلي رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ16.

شارك الخبر