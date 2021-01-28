فيسبوك يضع استثناءً لإحدى مميزاته بسبب الانتخابات الأمريكية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

إذا كنت من مستخدمي فيسبوك البالغ عددهم 2.5 مليار شخص حول العالم، فأنت تعلم كيف تطبق المنصة خوارزميتها عليك بحيث توصي لك بمجموعات للانضمام إليها بناءً على تفضيلاتك واختياراتك السابقة، لكن قرر الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، وضع استثناء لهذه الميزة بسبب الانتخابات الأمريكية.

وقرر مارك زوكربيرغ أن عملاق التواصل الاجتماعي لن يوصي بعد الآن للمستخدمين بمتابعة المجموعات السياسية أو المدنية.

وكانت شركة التواصل الاجتماعي قد أعلنت في أكتوبر الماضي أنها علقت مؤقتًا توصيات الجماعات السياسية للمستخدمين الأمريكيين في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، لكنه حاليًا قرر أن يجعل هذا الأمر دائمًا وسيوسع السياسة عالميًا.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إرسال السناتور الديمقراطي إد ماركي إلى زوكربيرغ يطلب فيه تفسيرًا للتقارير التي نشرها موقع The Markup الإخباري، بأن فيسبوك فشل في التوقف عن التوصية بالمجموعات السياسية على منصته.

مجموعات فيسبوك السياسية تبث الكراهية

ووصف التقرير مجموعات فيسبوك بأنها مكان لبث الكراهية، وكانت أيضًا مكانًا رئيسيًا للتخطيط لأعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي، ورد زوكربيرغ على ذلك قائلًا إن الشركة تواصل ضبط كيفية عمل ذلك.

ما هي مجموعات فيسبوك؟

هي عبارة عن مجتمع مصغر يجمع بين أفراد تجمعهم اهتمامات مشتركة، ويمكن لأي شخص على فيسبوك رؤية المجموعات العامة والبحث فيها والانضمام إليها، لكن زادت الدعوات مؤخرًا بضرورة الحد من ميزة توصيات المجموعات؛ لأنه يتم استخدامها كمساحات لنشر المعلومات المضللة أو لتنظيم نشاط متطرف.

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