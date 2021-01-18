قائد القوات الجوية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المواطن - الرياض
تلقى سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات يوم أمس الأحد 1442/06/04هـ الجرعة الأولى من لقاح كورونا “كوفيد -19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
جرعات لقاح كورونا
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن أمس أن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 حتى الآن، قارب 300 ألف شخص، مؤكدًا أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي بإذن الله.
وأبان الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي لافتًا النظر إلى أنه لم يرصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن.