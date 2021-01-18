قائد القوات الجوية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المواطن - الرياض

تلقى سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات يوم أمس الأحد 1442/06/04هـ الجرعة الأولى من لقاح كورونا “كوفيد -19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

جرعات لقاح كورونا

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن أمس أن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 حتى الآن، قارب 300 ألف شخص، مؤكدًا أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي بإذن الله.

‏وأبان الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏ لافتًا النظر إلى أنه لم يرصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن.

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