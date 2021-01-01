قانوني يُدافع عن مايكون ويحسم الجدل حول صحة هدف الهلال

المواطن - محمد سمعه

دافع الباحث القانوني أحمد الأمير، عن المدافع البرازيلي مايكون لاعب النصر، مؤكدًا على أنه ظُلم باحتساب ركلة جزاء ضده في لقاء الفيصلي أمس الخميس.

وكانت الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة جاءت في وجه اللاعب البرازيلي، وليس في يده، لكن الحكم فيصل البلوي أصر على احتسابها ركلة جزاء.

ركلة جزاء غير صحيحة احتُسبت ضد مايكون:

وغرد الأمير عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “لو فرضنا أن الكرة لامست يد مايكون بعدما ارتدت من وجهه هل تُحتسب ده ركلة جزاء؟، بالطبع لا استنادًا للقانون”.

إلغاء هدف الهلال قرار سليم:

وفي سياق آخر علق أحمد الأمير على قرار حكم مباراة الهلال ضد الشباب بإلغاء هدف للاعب ياسر الشهراني قائلًا: “إلغاء الهدف قرار صحيح بعد رجوعه لتقنية الفيديو، ومن المفترض أن يكون القرار صحيحًا بإلغاء الهدف، بسبب تداخل المهاجم الموجود في التسلل، من خلال حجب الرؤية عن الحارس”.

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