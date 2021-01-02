قناص بوروسيا دورتموند على رادار باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

دخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في منافسة شرسة مع نادي ريال مدريد الإسباني لضم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن عملاق العاصمة الفرنسية يرغب في ضم هالاند بعد تألقه مع نادي بوروسيا دورتموند مؤخرًا.

سبب رغبة باريس سان جيرمان في ضم هالاند:

ويريد الفريق الباريسي ضم هالاند وذلك ليكون خليفة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي اقترب من مغادرة الفريق الفرنسي.

من جانبه، يريد نادي ريال مدريد ضم هالاند ليكون خليفة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد أن تقدم به العمر.

بوتشيتينو مدربًا جديدًا للفريق الباريسي:

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان، كان أعلن اليوم السبت عن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي السابق لتدريب الفريق الفرنسي خلفًا للمدرب الألماني المقال توماس توخيل.

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