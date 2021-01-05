كايشينيا يواجه شبح الإقالة

المواطن - مروة نبيل

أصبح المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا قريبًا من الرحيل عن الشباب، بعد تذبذب نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

كايشينيا يقترب من الرحيل

وأشارت تقارير إلى أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قررت إقالة كايشينيا من منصبه في أسرع وقت ممكن، ولكن هناك مشكلة وحيدة تُعيق الإعلان عن إنهاء العلاقة بين الطرفين رسميًا.

وأكدت مصادر لموقع “جول.كوم”، أن الشرط الجزائي يُعرقل إدارة البلطان في إقالة المدرب البرتغالي، حيث تبلغ قيمته مليون و800 ألف يورو، ويجب على نادي الشباب دفعها في حالة فسخ التعاقد.

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع كايشينيا في الصيف الماضي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، وذلك بعد رفض لويس غارسيا تمديد عقده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يتراجع

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تذبذب المستوى والنتائج، وفرط في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة، من الفوز 5 مرات، والتعادل 4 مرات، وخسارة مباراتين.

كما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليودع البطولة بنتيجة 4/3 بمجموع المباراتين، ويهدر فرصة التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

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