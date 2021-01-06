كورونا يتوحش في أمريكا ويقتل أكثر من 3900 شخص في يوم

المواطن - متابعة

سجلت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، وفاة أكثر من 3900 شخص من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنه بين الساعة 20:30 من مساء الاثنين والساعة 20:30 من مساء الثلاثاء (01:30 توقيت غرينيتش الثلاثاء) سجّلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 3930 شخصًا وإصابة أكثر من 250 ألفًا آخرين بالفيروس.

وتُعدّ وكالة فرانس برس هذه الحصيلة يوميًا استنادًا إلى بيانات يحدّثها على مدار الساعة مركز متخصّص تابع للجامعة التي تتخذ مقرًا لها في بالتيمور.

والحصيلة اليومية القياسية السابقة سجّلت قبل 6 أيام وبلغت في حينه 3920 وفاة.

والوضع مقلق بالخصوص في جنوب البلاد وغربها.

شارك الخبر