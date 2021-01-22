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كيفية البحث عن مجموعات Telegram والانضمام إليها
باستخدام رابط دعوة أو بدونه

كيفية البحث عن مجموعات Telegram والانضمام إليها

2021/01/22
الساعة 2:56 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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كيفية البحث عن مجموعات Telegram والانضمام إليها صورة لتطبيق وشعار Telegram 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف
العناوين الفرعية
1 كيفية الانضمام إلى مجموعة Telegram من رابط دعوة
2 كيفية البحث عن مجموعة دون رابط دعوة

تطبيق تيليجرام Telegram من تطبيقات المراسلة الفورية المعروفة، وازدادت شهرته بعد سياسة التحديث الخاصة بالتطبيق المنافس WhatsApp، والتي سببت إزعاجًا لبعض المستخدمين.

ويمكنك استخدام تيليجرام لإرسال رسائل مع عدد قليل من الأشخاص أو مع مجموعات تصل إلى 200 ألف عضو، وهناك طريقتان للانضمام إلى المجموعات، واحد من خلال النقر على الرابط، والآخر هو البحث عن مجموعة معينة والانضمام إليها.

كيفية الانضمام إلى مجموعة Telegram من رابط دعوة

1- للبدء ، يجب أن يكون لديك بالفعل حساب Telegram، ثم  يمكنك الانضمام إلى مجموعة إما من التطبيق أو على إصدار سطح المكتب.

2- عندما يرسل لك أحدهم رابطًا، انقر عليه، وستراه يبدأ بـ https://t.me/ .

3- سيفتح الرابط في تطبيق Telegram، اضغط على خيار الانضمام إلى المجموعة Join Group.

كيفية البحث عن مجموعات والانضمام إليها على تطبيق Telegram  (1)
خطوات البحث عن مجموعات على تطبيق Telegram

كيفية البحث عن مجموعة دون رابط دعوة

يتيح التطبيق للعديد من المواقع والأشخاص إنشاء مجموعات وقنوات عامة، والمجموعة هي عبارة عن دردشة يديرها شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص تتيح ما يصل إلى 200 ألف عضو.

وللعثور على مجموعة ما، ولتكن مجموعة خاصة بمسلسل كوري، فإن أفضل مكان للبدء هو البحث في الويب عن مجموعات تطابق اهتماماتك، ويعد https://Tdirectory.me مورد رائع للعثور على المجموعات.

كيفية البحث عن مجموعات والانضمام إليها على تطبيق Telegram  (1)
خطوات البحث عن مجموعات على تطبيق Telegram

2- عندما تجد مجموعة تريد الانضمام إليها، انقر عليها وانقر فوق الانضمام إلى المجموعة Join Group، وإذا كانت مجموعة خاصة، فسيتعين عليك النقر فوق رابط يطلب الموافقة قبل أن تتمكن من الانضمام.

3- بمجرد الموافقة عليك ، ستظهر لك المجموعة في محادثات تيليجرام الخاصة بك.

كيفية البحث عن مجموعات والانضمام إليها على تطبيق Telegram  (4)
خطوات البحث عن مجموعات على تطبيق تيليجرام

 


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