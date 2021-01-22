كيفية البحث عن مجموعات Telegram والانضمام إليها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تطبيق تيليجرام Telegram من تطبيقات المراسلة الفورية المعروفة، وازدادت شهرته بعد سياسة التحديث الخاصة بالتطبيق المنافس WhatsApp، والتي سببت إزعاجًا لبعض المستخدمين.

ويمكنك استخدام تيليجرام لإرسال رسائل مع عدد قليل من الأشخاص أو مع مجموعات تصل إلى 200 ألف عضو، وهناك طريقتان للانضمام إلى المجموعات، واحد من خلال النقر على الرابط، والآخر هو البحث عن مجموعة معينة والانضمام إليها.

كيفية الانضمام إلى مجموعة Telegram من رابط دعوة

1- للبدء ، يجب أن يكون لديك بالفعل حساب Telegram، ثم يمكنك الانضمام إلى مجموعة إما من التطبيق أو على إصدار سطح المكتب.

2- عندما يرسل لك أحدهم رابطًا، انقر عليه، وستراه يبدأ بـ https://t.me/ .

3- سيفتح الرابط في تطبيق Telegram، اضغط على خيار الانضمام إلى المجموعة Join Group.

كيفية البحث عن مجموعة دون رابط دعوة

يتيح التطبيق للعديد من المواقع والأشخاص إنشاء مجموعات وقنوات عامة، والمجموعة هي عبارة عن دردشة يديرها شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص تتيح ما يصل إلى 200 ألف عضو.

وللعثور على مجموعة ما، ولتكن مجموعة خاصة بمسلسل كوري، فإن أفضل مكان للبدء هو البحث في الويب عن مجموعات تطابق اهتماماتك، ويعد https://Tdirectory.me مورد رائع للعثور على المجموعات.

2- عندما تجد مجموعة تريد الانضمام إليها، انقر عليها وانقر فوق الانضمام إلى المجموعة Join Group، وإذا كانت مجموعة خاصة، فسيتعين عليك النقر فوق رابط يطلب الموافقة قبل أن تتمكن من الانضمام.

3- بمجرد الموافقة عليك ، ستظهر لك المجموعة في محادثات تيليجرام الخاصة بك.

شارك الخبر