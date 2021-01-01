المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تتضمن الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android بعض الخيارات لتشغيل مساعد قوقل Google Assistant، من حيث الضغط على الزر أو استخدام إيماءات الشاشة، ومن الممكن أيضًا تشغيلها من خلال النقر على الجزء الخلفي من جهازك.

كيفية تشغيل مساعد قوقل بالنقر على الجزء الخلفي من الهاتف

وللقيام بذلك، ستحتاج إلى تطبيق يسمى تاب تاب Tap, Tap ويمكن تحميله بسهولة على أي جهاز يعمل بنظام Android 7.0+.

وبعد تنزيل التطبيق، انقر فوق إعدادات ثم يمكنك إعداد كيفية فتح مساعد قوقل وذلك من خلال تحديد النقر المزدوج Double Tap Actions أو النقر الثلاثي Triple Tap Actions، والأفضل استخدام النقر المزدوج، لكن الأمر يرجع لتفضيلك.

بعد ذلك، اضغط على إضافة إجراء Add Action في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اذهب إلى بدء التشغيل Launch، وانقر على بدء تشغيل المساعد Launch Assistant، وسيؤدي هذا إلى تشغيل مساعد قوقل، وعند الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تشغيل المساعد الآن عند النقر فوق الجزء الخلفي من الجهاز.

وبعد ذلك، يمكنك إضافة بعض التعديلات، على سبيل المثال، يمكنك ضبط الإيماءة فقط عندما تكون الشاشة قيد التشغيل، ويكون ذلك من خلال النقر على إضافة المتطلبات Add Requirement ثم تحديد أحد المتطلبات من القائمة، بحسب موقع How To Geek التكنولوجي.

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