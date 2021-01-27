كيف تحافظ على الراتب بعد إيداعه اليوم؟

المواطن - الرياض

بدأ اليوم الأربعاء 27 يناير صرف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الحكومي، حيث تتم عملية الصرف بالتزامن مع مواعيد سداد فاتورة الكهرباء ودفع فواتير المياه.

ومع شكاوى الكثيرين على موقع تويتر، اليوم بالتزامن مع صرف الراتب والذي يتم استهلاكه في أغراض غير ضرورية، تستعرض “المواطن” بعض النصائح للحفاظ عليه..

نصائح للحفاظ على الراتب:

استخدام نظرية “10 – 20 – 70″، وهي تعني 10% للادخار، و20% سداد الديون، و70% للمصاريف الشهرية اللازمة والمهمة. توقف عن شراء السلع غير الضرورية من باب توقع الحاجة إليها مستقبلًا. سجل الأغراض التي تريد شراءها من المراكز التجارية عمومًا في ورقة، لأن فكرة هذه المراكز جذب المستهلك لشراء كميات كبيرة من السلع بعد الوقوع تحت تأثير طريقة العرض والأسعار المتفاوتة. فتح حساب ثانٍ مختلف عن حساب البنك الذي يحول إليه الراتب لتحويل المبالغ المقرر ادخارها إليه. لا تسجل حسابًا في البقالة، أو محطة البنزين أو مغسلة الملابس، أو أي مكان خدمي، تعود على الدفع الفوري.

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