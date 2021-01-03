ماجد عبدالله للنصراويين: نثق فيكم.. لا تنشغلوا بالتحكيم

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم الكرة السعودية السابق، ماجد عبدالله رسالة إلى النصراويين، مطالبًا إياهم بعدم الانشغال بالتحكيم والتركيز في الملعب، لتحسن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة.

ماجد عبدالله ينصح النصراويين:

وقال ماجد عبدالله: “رسالة إلى إخواني لاعبي النصر: بدأتم الآن تتحسنوا ولكن يبقى المطلوب أكثر، عندما تلعب صح وتركز ستحقق نتائج مميزة بغض النظر عن أي شيء آخر”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “البعض يحاول أن يشغلكم بالتحكيم، خذ النتيجة من الملعب وحسن النتائج ولا تلتفت.. النصر يحصد في جميع الظروف.. نثق فيكم وفي إمكانياتكم”.

النصر يستعيد نغمة الانتصارات:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في استعادة نغمة الانتصارات بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتغلب على الفيصلي بنتيجة 3/ 2، ويستعد لمواجهة العين، مساء يوم الجمعة المقبل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الفوز 3 مرات، والتعادل مرتين، وخسر 6 لقاءات.

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