ماجد عبدالله: ما أحب لقب الأسطورة ولم أعشق إلا النصر

المواطن - محمد سمعه

أكد ماجد عبدالله، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي الأسبق، على أنه لا يحب الألقاب التي أُطلقت عليه مثل الأسطورة، مضيفًا أنه يحب دائمًا التعامل مع الناس بطبيعته وبدون أي تكلف.

ماجد عبدالله يُوضح رأيه في الألقاب:

وتحدث عبدالله لـ برنامج “طارق شو” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا : “أنا حقيقي ولا أحب الألقاب الخيالية مثل لقب أسطورة، وأيضًا لا أحب لقب جلاد، أنا ضد هذه الألقاب، أنا فقط ماجد الإنسان، أتعامل مع الناس دائمًا بإنسانيتي”.

وواصل عبدالله قائلًا: “بدايتي في كرة القدم كانت في مركز حراسة المرمى، ولكن الأمر المقصود به هو أنني كنت أتبرع وأقف لزملائي في مركز حارس المرمى، حتى أعطيهم فرصة ليلعبون ومن ثم عندما تأتيني الكرة، أخرج من مركز حارس المرمى وانطلق بها محاولًا تسجيل الأهداف”.

نجم النصر الأسبق يكشف أول مكافأة حصل عليها:

وتابع ماجد عبدالله: “والدي درب كل الأندية وأخذني في اختبارات كل الأندية وأنا صغير، ولكن أنا ما عشقت إلا النصر، والاحتراف بالنسبة لي ليس مال تحصل عليها، لكن التزام أن تُقدم شيئًا لناديك ومنتخب بلادك، ويوم لحقت الاحتراف كانت أقصى قيمة للعقد 30 ألف ريال في الشهر، وأول مكافأة أخذتها كانت 150 ريالًا ولم أكن لاعب أساسي، وبعد ذلك أصبحت 1200 ريال، حيث حدث نقلة نوعية في المكافآت”.

وأضاف عبدالله: “كنت أعشق كرة القدم وأنا صغير، وأيام دوري الحواري كنت ألعب وأحصل على 10 ريالات بعد نهاية المباراة، وطلبوني في مرة في مباراة ضد الفيصلي، ولعبتها وخرجت شائعات بعد ذلك أن الفيصلي رفض ضمي”.

وتابع نجم النصر الأسبق: “لا يوجد لاعب اليوم يستحق 10 أو 15 مليونًا في السنة والأكبر أن اللاعب ما يقدم شيئًا ويتشرط”.

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