ماجد عبدالله يدفع النصراويين لدعم حسين عبدالغني

المواطن - مروة نبيل

أبدى أسطورة النصر والكرة السعودية، ماجد عبدالله عدم رضاه عن تعيين النجم حسين عبدالغني كمدير تنفيذي لكرة القدم بالعالمي، ما دفع الجماهير لدعمه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ماجد عبدالله ينتقد تعيين حسين عبدالغني

وكانت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، قد أعلنت الاستعانة بالنجم حسين عبدالغني كمدير تنفيذي، بعد قبول استقالة عبدالرحمن الخلافي من منصبه كمشرف عام على كرة القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد ماجد عبدالله أنه يتحفظ على سلوك حسين عبدالغني داخل الملعب، وقال: “سلوكه كلاعب؛ غير جيد، وكان به مشاكل كثيرة، ولكن خارج المستطيل الأخضر لا أدري كيف سلوكه، لم أتعامل معه خارج الملعب حتى أعرف سلوكه، ولكن الآن لا أدري عنه”.

وشدد على احترامه لحسين عبدالغني كلعب خدم النادي، إلا أن سلوكياته والمشاكل التي كانت تحدث يعرفها الجميع، مشيرًا إلى أن النصر لديه العديد من اللاعبين القدامى الذين يستطيع خدمته في هذا المنصب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجماهير تدعم حسين عبدالغني

وحرصت الجماهير النصراوية على دعم حسين عبدالغني بعد تصريحات ماجد عبدالله خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم تنتظره مباراة هامة ضد الهلال في كأس السوبر السعودي، يوم السبت المقبل.

وعلق متعب بن عبدالله قائلًا: “خلفك جمهور بالملايين يقفون معك يا أبو عمر الله يوفقك”، وكتب طارق بن طالب الحربي: “أنا أثق بك.. كنت وفياً عندما لعبت ووفياً عندما غادرت أسوار النادي لم تسئ يوماً للكيان”.

وكتب “محمد”: “حسين عبدالغني الشخص الوحيد يستحق منصب المدير التنفيذي وحتى الآن ناجح في هذا المنصب ووجوده كان نقطة تحول للأفضل، تعامله مع اللاعبين والمدرب ممتاز جداً وهو الذي يهدي اللاعبين بعد المباريات في حال التعثر وقريب من الكل .. أسطورة يا أبو عمر”.

وقال “الشامخ”: “طالما ماجد عبدالله ينتقد حسين عبدالغني، فهذا دليل أن النصر يسير في الطريق الصحيح، رجعنا لعهد سعود آل سويلم، لما كانوا يهاجمون الإداريين لأنهم رافضون أي واحد يحاول يستفيد من محاربة النصر.. يا أبو عمر جمهور النصر معك قلباً وقالباً، النصر بعدك أصبح حالة أفضل وأكثر انضباطية”.

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