مادو: ندرك أهمية تحقيق السوبر في هذه الظروف

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي النصر، عبدالله مادو أن اللاعبين يدركون أهمية الفوز على الهلال؛ والتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، في ظل معاناة العالمي الموسم الحالي.

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض مباراة الهلال ضد النصر، مساء يوم السبت المقبل، في كأس السوبر السعودي والذي تم تغيير مسماه في نسخة عام 2021، بعد توقيع اتحاد الكرة لاتفاقية مع شركة مياه بيرين.

عبدالله مادو يتمنى التتويج بالسوبر

وتحدث عبدالله مادو عن مباراة النصر ضد الهلال المرتقبة، قائلًا: “استعدادنا لمباراة كأس السوبر السعودي مثل أي مواجهة، ونتمنى أن نحسمها بالتتويج باللقب”.

وتابع: “المجموعة متكاتفة وجمهور النصر يستحق أن نبذل أقصى ما لدينا لتحقيق اللقب، والمدرب الكرواتي ألين هورفات نجح في تغيير الكثير بالفريق ونحن كلاعبين سعداء باللعب تحت قيادته”.

واختتم مادو تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السوبر، الذي عُقد، مساء اليوم الخميس، قائلًا: “ندرك طبيعة المرحلة التي يمر بها الفريق، وحجم وأهمية تحقيق لقب في هذه الظروف”.

النصر ينتفض مع هورفات

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع الأداء والنتائج مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا في الموسم الرياضي الحالي، قبل أن تُقرر الإدارة إقالته نهاية ديسمبر الماضي، ويُعين هورفات بدلًا منه مؤقتًا.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة هورفات، وحقق نتائج إيجابية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليتقدم إلى المركز السادس، بعدما كان يتذيل الترتيب، ما منح اللاعبين دفعة معنوية قبل مواجهة الهلال المقبلة.

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