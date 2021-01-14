المواطن - الرياض

أوضحت المتحدث باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أنه بعد مرور الـ10 أسابيع من الدراسة عن بعد للفصل الدراسي الثاني، سيتم تقييم الوضع بشكل كامل بإذن الله.

وقالت ابتسام الشهري، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”: إن أي قرار يتعلق بالدراسة يعود إلى عملية التقييم للوضع الذي سيتم خلال الـ10 أسابيع من بداية الفصل الدراسي الأول.

فيديو | ماذا بعد الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؟ .. متحدث التعليم تجيب #الإخبارية pic.twitter.com/VcX2MwJ80L — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2021

آلية الدراسة للفصل الثاني:

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت، مساء اليوم الأربعاء، استمرار التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “حرصًا من القيادة الرشيدة- حفظها الله- على سلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وتأكيدًا على ضمان استمرار رحلتهم التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني رغم ظروف الجائحة، وبعد دراسة واقع التعليم عن بعد خلال الفترة السابقة، وتشكيل لجنتين في التعليم العام والجامعي للتقييم والمتابعة والتنسيق في ذلك مع وزارة الصحة، إلى جانب ما تحقق من نجاحات للتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، والبدائل التعليمية المختلفة كقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية، إضافة إلى استمرار عمليات التعليم عن بعد بكفاءة في الجامعات والكليات والمعاهد، بما يعد نجاحًا للتعليم في المملكة، فقد تقرر ما يلي:

الدراسة عن بعد أول 10 أسابيع:

1- استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؛ وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم.

2- يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا.

دور الأسرة وأولياء الأمور:

3- تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بعد للمقررات النظرية، وحضورية للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية، مع اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة.

وتؤكد وزارة التعليم على ثقتها بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني في استمرار إدارتهم لعمليات التعليم والتدريب عن بعد بكفاءة، كما تشيد بدور الأسرة وأولياء الأمور في مواصلة متابعة أبنائهم للرحلة التعليمية عن بعد، وأن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح بدون تعاونهم ومشاركتهم، مع دعواتنا لأبنائنا وبناتنا الطلبة والمتدربين بفصل دراسي حافل بالنجاح والتفوق، والصحة والسلامة للجميع.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

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