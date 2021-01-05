ماذا قال ميلويفيتش عن ترشحه لتدريب صربيا؟

المواطن - مروة نبيل

علق المدير الفني فلادان ميلويفيتش على ترشحه لتدريب منتخب صربيا الأول لكرة القدم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النادي الأهلي يلعب بشكل أفضل خلال الفترة الحالية.

ميلويفيتش يتحدث عن ترشحه لتدريب صربيا:

ورد ميلويفيتش على أنباء ترشحه لتدريب منتخب بلاده، خلال مقابلة مصورة مع موقع RTS الصربي: “أنا الآن مدرب الأهلي ولدي عقد يمتد مع النادي حتى يونيو المقبل”.

وتابع: “من الخطأ الحديث عن ترشيحات أو أي شيء آخر الآن، لكن مع انتهاء العقد فكل شيء وارد؛ لأن كرة القدم علمتنا أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، ثم لماذا لا؟”.

وارتبط اسم فلادان بالرحيل عن النادي الأهلي لقيادة منتخب صربيا الأول لكرة القدم، خلفًا لمدربه الحالي لجوبيسا تومباكوفيتش، في ظل تراجع النتائج الكبير خلال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يلعب بشكل أفضل:

وعن تدريب الأهلي، قال ميلويفيتش: “انطباعاتي الأولى هائلة، منذ اللحظة التي جئت فيها إلى هنا، لم أكن أعرف ثقافة هذا الشعب، لكنني فوجئت بسرور، فقد أتيت إلى نادٍ كبير، يمتلك جماهيرية عريضة واستقبلوني عند وصولي هنا بشكل رائع”.

وتابع: “الأهلي نادٍ كبير عمره 83 عامًا، وكان بطل السعودية 4 مرات، وفاز بكأس الملك 13 مرة، و6 ألقاب في كأس ولي العهد وكأس السوبر، الأهم بالنسبة لي في الوقت الحالي، أن اللاعبين ينفذون ما يطلب منهم”.

واختتم ميلويفيتش تصريحاته قائلًا: “كان المهم في بداية عملي أن أعرف اللاعبين على المستوى الشخصي والمهني، وأعتقد أننا وصلنا الآن إلى نقطة مشتركة، وهو أن نلعب بشكل جيد وأن نبذل قصارى جهدنا”.

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