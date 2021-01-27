مانشستر سيتي يخطف الأنظار ويتصدر البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

تألق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، واكتسح وست بروميتش بخماسية دون رد، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وست بروميتش ضد السيتي

ولعب وست بروميتش ضد السيتي على ملعب “ذا هاوثورنس”، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفاز السيتيزنز بخماسية سجلها؛ جواو كانسيلو، رياض محرز، رحيم سترلينج وإلكاي جوندوجان “هدفين”.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الوصيف، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند 11 نقطة بالمركز الـ19.

نجوم مانشستر سيتي يتألقون

وشهدت مباراة وست بروميتش ضد السيتي تألقًا لافتًا من لاعبي السيتيزنز، حيث وصل جوندوجان بهدفه الأول إلى الهدف رقم 6 خلال آخر 8 مواجهات لعبها في البريميرليج، وهي الحصيلة التهديفية ذاتها التي حققها خلال 61 لقاءً في البطولة.

ووصل جوندوجان بعد ذلك إلى 7 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهي أكبر حصيلة له خلال موسم واحد في الدوريات الأوروبية الكبرى، كما أنه أصبح هداف مانشستر سيتي في البريميرليج الموسم الحالي.

وقام كانسيلو بصناعة أول هدف في المباراة قبل أن يسجل الثاني، لينجح في الصناعة والتسجيل خلال لقاء واحد في الدوريات الأوروبية الكبرى لأول مرة منذ أبريل 2016، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ويسعى غوارديولا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولن يُفرط في صدارة الترتيب بسهولة، رغم المنافسة القوية مع مانشستر يونايتد، في ظل تراجع مستوى ليفربول.

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