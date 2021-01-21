مانشستر يونايتد يُبدع بـ3 أرقام قياسية في البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

واصل مانشستر يونايتد بقيادة المدير الفني جولي أونار سولشاير تألقه في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي، ليُحقق عددًا من الأرقام القياسية المميزة.

Manchester united يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

ولعب فولهام ضد مانشستر يونايتد على ملعب “كرافين كوتاج”، مساء يوم أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجحت كتيبة سولشاير في تحويل تأخرهم بهدف إلى فوز بثنائية.

وبعد المباراة، رفع Manchester united رصيده إلى 40 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام عند النقطة 12 في المركز الـ18.

مانشستر يونايتد يُحقق أرقامًا قياسيًا

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أكثر فريق تحقيقًا للفوز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 94 مرة، وذلك بعد استقباله الهدف الأول، وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

كما تمكن Manchester united من تحقيق الفوز في 7 مباريات ضمن منافسات البريميرليج الموسم الحالي بعد التأخر في النتيجة، ولم يُحقق فريق انتصارات أكبر خلال موسم واحد بعد التأخر سوى نيوكاسل يونايتد في 2001/ 2002 بـ10 مرات، والشياطين الحمر موسم 2012/ 2013 بـ9 مرات.

وتفادى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الهزيمة في 17 مباراة متتالية خارج أرضه ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك وفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”، حيث حقق الشياطين الحمر الإنجاز ذاته بين ديسمبر 1998 وحتى سبتمبر 1999 تحت قيادة مدربه الأسطوري السير أليكس فيرجسون.

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