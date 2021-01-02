مانشستر يونايتد يُجهز 180 مليون يورو لضم 3 صفقات ثقيلة

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، سيجهز 180 مليون يورو لضم 3 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أهم 3 صفقات لـ مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي:

ويرغب مان يونايتد في ضم الإنجليزي جوردان سانتشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني والإيطالي أليساندرو رومانيولي مدافع فريق ميلان الإيطالي والإنجليزي جاك جراليش نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي.

وجهز مان يونايتد عرضًا ماليًّا قدره 85 مليون يورو لضم سانتشو من بوروسيا دورتموند، بينما قدم اليونايتد عرضًا قدره 55 مليون يورو لشراء رومانيولي من نادي ميلان.

يذكر أن فريق اليونايتد كان نجح في تحقيق فوز صعب على حساب فريق أستون فيلا أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، حيث سجل لـ مان يونايتد في المباراة كل من الفرنسي أنتوني مارسيال والبرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء، بينما سجل لفريق أستون فيلا، اللاعب البوركينابي بيرتراند تراوري.

مانشستر يونايتد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، وهو نفس رصيد فريق ليفربول المتصدر حاليًّا.

وسيلعب اليونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي مع فريق بيرنلي وهي الجولة المؤجلة للفريقين منذ انطلاقة الموسم يوم 12 يناير الجاري، بسبب مشاركة اليونايتد في بطولة الدوري الأوروبي موسم 2019/ 2020 التي استُكملت في أغسطس الماضي بمدينة كولن الألمانية.

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