ما هو العيب الخطير الذي تم اكتشافه في تيك توك؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن وجود عيب خطير في تطبيق مشاركة الفيديوهات الشهير تيك توك، والذي كان من شأنه أن يسمح للمتسللين بسرقة المعلومات الشخصية من حسابات المستخدمين.

وتضمنت هذه التفاصيل أرقام الهواتف والألقاب وصور الملف الشخصي والصور الرمزية ومعرفات المستخدم الفريدة، بالإضافة إلى بعض إعدادات الملف الشخصي.

عيب خطير في تيك توك:

الثغرة الأمنية، الموجودة في ميزة “العثور على الأصدقاء” في تيك توك، أعطت الجهات السيئة معلومات كافية للاتصال بين تفاصيل الملف الشخصي وأرقام الهواتف.

باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمهاجمين إنشاء قاعدة بيانات للمستخدمين وأرقام هواتفهم ذات الصلة لأجل ممارسات ضارة.

وقال المتحدث باسم شركة Check Point، وهي الشركة المختصة بالكشف عن الثغرات الأمنية التي اكتشفت هذا الاختراق، إكرام أحمد، في بيان: “يمكن لأي شخص سرقة معلومات بهذه الدرجة الحساسة، وبواسطتها يمكن أن يقوم بمجموعة من الأنشطة الخبيثة، ونوصي مستخدمي تيك توك بعدم مشاركة بياناتهم الشخصية على التطبيق”.

ورد تيك توك على هذا الأمر، حيث قال متحدث باسم التطبيق الشهير في بيان: “إن أمان وخصوصية مجتمع تيك توك هو أهم أولوياتنا، ونحن نقدر عمل الشركاء الموثوق بهم مثل Check Point في تحديد المشكلات المحتملة؛ حتى نتمكن من حلها قبل أن تؤثر على المستخدمين”.

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