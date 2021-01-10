ما هي أنواع ذاكرة الوصول العشوائي RAM؟

ذاكرة الوصول العشوائي RAM

ذاكرة الوصول العشوائي هي ذاكرة يتم استخدامها في تخزين البيانات بجهاز الكمبيوتر، ويوجد الكثير من أنواع ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وقد تم تسميتها بهذا الإسم لأنه عندما يتم انقطاع التيار الكهربائي عنها تفقد محتواها.

ما هي ذاكرة الوصول العشوائي

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح أنواع ذاكرة الوصول العشوائي RAM ولكنه سيقوم أولا بتوضيح ما هي ذاكرة الوصول العشوائي RAM حيث أنها تعد من أكثر مكونات جهاز الكمبيوتر المهمة و لها دور مهم جدًا في جهاز الكمبيوتر.

وتتميز هذه الذاكرة بفعاليتها في الكتابة والقراءة وقدرتها العالية على عكس باقي أنواع التخزين المختلفة وتعرف هذه الذاكرة باسم RAM، كما أنها توفر الكثير من الوقت للشخص المستخدم وتسهل طرق الوصول للبيانات والمعلومات والتطبيقات التي يرغب بها.

وتعمل على نظام التشغيل القائم على الكمبيوتر، وبالرغم من كل هذه المميزات التي تتميز بها ذاكرة الوصول RAM ولكن يطلق عليها الذاكرة المؤقتة.

أنواع ذاكرة الوصول العشوائي RAM

يوجد الكثير من الأنواع من ذاكرة الوصول العشوائي ram، كما أن أسعارهم متفاوتة على حسب كل نوع من أنواع ذاكرة الوصول العشوائي RAM.

النوع الأول DD RAM: وقد اختلفت التسميات حول هذا النوع حيث يقال عنها ذاكرة الوصول العشوائي ذات النقل المضاعف ويطلق عليها آخرون ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ذات النقل الثنائي.

هذا النوع يعطي ضعف أداء نوع SD RAM حيث أنها تقوم بنقل اثنين بت في الثانية الواحدة وواحد منهم يكون في حالة ارتفاع النبض، ولكن الآخر يكون في حالة انخفاض النبض، كما أن هذا النوع يتميز بأنه يقوم بنقل كمية مضاعفة من البت بالثانية.

النوع الثاني SD RAM: هذا النوع يسمى بذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ذات النقل الأحادي لأن هذه الذاكرة تقوم بنقل البيانات بسرعة كبيرة ويكون مقابل ذلك استهلاكها كمية كبيرة من الطاقة بالمقارنة مع الأنواع الأخرى.

كما أنها تقوم بنقل بت واحد، وفي حالة ارتفاع النبض ترجع لكي تقوم بنقل بت آخر وكل ماتزيد الوحدات فإن ذلك يسبب زيادة السرعة بالإضافة إلى زيادة سرعة نقل البيانات.

كما ان سرعة النقل تكون 100 و 130 ميجا هيرتز.

النوع الثالث RD RAM: وهذا النوع يعد من أفضل أنواع ذاكرة الوصول العشوائي، كما يطلق عليه الخطوط الديناميكية لذاكرة الوصول العشوائي ويتميز هذا النوع بسرعته الكبيرة في نقل البيانات.

ولكن تكون اسعاره غالية جدًا، وهذه الذاكرة تقوم بنقل البيانات بين الذاكرة والمعالج على قنوات كثيرة من خلال تصغيرها إلى حجم أقل من 32 بت إلى 16 بت.

وهذه الذاكرة تعطي ترددات تكون عالية من الممكن أن تصل إلى 800 ميجا هيرتز، كما أن هذا النوع لا يعمل مع الأجهزة إلا من نوع بنتيوم 4 ومن الممكن أن يتم الاستغناء عن هذا النوع حيث قد ظهر للذاكرة نوعان آخرين DDR,DDR2.

ومن الممكن أن يعطون نتائج تكون أعلى من هذا النوع، كما أن تكلفتها تكون أقل.

النوع الرابع EDo RAM: هذا النوع يسمى ذاكرة الوصول العشوائي النشط أو المضاعفة، كما أن هذا النوع يتميز بقدرته الكبير على تخزين البيانات لمدة طويلة ويتكون من قطاعات وكل قطاع من هذه القطاعات يضم حوالي 256 بايت مما يسبب تنفيذ البرامج بشكل سريع وأفضل وبدون أن يكون هناك أي تأخير.

أهمية ذاكرة الوصول العشوائي

بعد أن قام موقعنا بتوضيح أنواع ذاكرة الوصول العشوائي RAM فلابد أيضًا أن يقوم بتوضيح أهمية ذاكرة الوصول العشوائي RAM وهي كتالي:

هذه الذاكرة تستطيع أن تقوم بتشغيل عمليات النظام الأساسي التي توجد على جهاز الحاسوب.

كما أن كل البرامج التي من الممكن أن يتم تشغيلها في جهاز الكمبيوتر تكون بحاجة إلى ذاكرة الوصول العشوائي.

و كل البيانات التي من الممكن أن يتم تخزينها في جهاز الكمبيوتر تكون بحاجة إلى هذا النوع وعندما يتم القيام بإنشاء ملفات جديدة.

وهذه الذاكرة تعد مهمة جدا لكي يتم حفظ البيانات التي يقوم المستخدم بالعمل عليها بطريقة مباشرة قبل أن يقوم بإغلاق الجهاز.

تأثير ذاكرة الوصول العشوائي ram على جهاز الحاسب الآلي

أجهزة الكمبيوتر الحديثة تكون بحاجة إلى من 1 جيجا بايت إلى 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي بشكل عام وكلما ترتفع هذه الظاهرة كلما كان العمل مع البرامج التي توجد في جهاز الكمبيوتر وقدرة معالجة البيانات الموجودة عليه أفضل بكثير.

وعندما تكون مساحة الذاكرة جيدة فإن فرصة التعامل مع الملفات الكبيرة الحجم تكون جيدة وأيضًا بالإضافة إلى إتاحة فرصة للتعامل مع الكثير من البرامج مرة واحدة وهذه الذاكرة تدعم خاصية يطلق عليها خاصية الثبات.

وهذه الخاصية تساعد على استرجاع البيانات التي يحتاجها المستخدم لكي يقوم بالعمل عليها في هذا الوقت قبل أن يتم توقف عمل الجهاز بسهولة ولكي يتم ضمان عدم ضياع الذي قد قام به المستخدم.

مكونات ذاكرة الوصول العشوائي ram

ذاكرة الوصول العشوائي RAM تتكون من الكثير من الخلايا التي تكون مكونة من المكثفات والترانزستورات التي تقوم بتشكيل مع بعضها دائرة تكون متكاملة من الرقائق التي تقوم كل واحدة منها بوظيفة تكون مختلفة عن الأخرى.

كما أن المكثفات التي توجد في ذاكرة الوصول العشوائي تعمل دائمًا على تخزين الأحرف والأرقام والرموز على شكل بت مما يسبب احتفاظها بقيمة المعلومات.

ولكن الترانزستورات التي توجد في الذاكرة تقوم بعمل دور المفتاح، كما أنها تقوم بالتحكم في حالة المعلومات التي تكون مخزنة بها.

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