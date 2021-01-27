مبادرة مستقبل الاستثمار تنطلق اليوم وهذه أبرز المحاور

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تفاصيل برنامج الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار الذي سيعقد اليوم، وهو عبارة عن مؤتمر يعقد من عدة دول حول العالم تحت عنوان “النهضة الاقتصادية الجديدة”، ويضم نخبة من الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات، الذين سيناقشون سبل المضي نحو حقبة جديدة من إعادة الابتكار.

النهضة الاقتصادية:

وسيستعرض رئيس وزراء إيطاليا السابق، عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار السيناتور ماتيو رينزي، نظرته الخاصة حول النهضة الاقتصادية التي سيشهدها العالم، وفي وقت يسعى الاقتصاد العالمي إلى الخروج من أعمق ركود أصابه منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب الاقتصادية.

بناء مستقبل أقوى:

كما سيستعرض محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر الرميان، ورئيس مجلس الإدارة المشارك ومدير الاستثمار في بريدج “ووتر أسوشيتس” راي داليو، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي “لبلاك روك”، والرئيس التنفيذي لمجموعة “كريدي سويس” توماس جوتستين، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “غولدمان ساكس” ديفيد سولومون، السبل التي تمكن الجهات الاستثمارية الدولية للاستفادة من حالة الهبوط الاقتصادي لبناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة للجميع.

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