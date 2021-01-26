المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء الريدز في مباراة مان يونايتد ضد ليفربول، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أنه لم يتمكن من خطف بطاقة التأهل إلى المرحلة التالية، ولكن قد تكون هذه المواجهة هي بداية تصحيح مسار كتيبة يورجن كلوب.

مان يونايتد ضد ليفربول

ولعب مان يونايتد ضد ليفربول على ملعب “أولد ترافورد”، وسجل ثلاثية الشياطين الحمر؛ ماسون جرينوود، ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديز في الدقائق 26، 48 و78، فيما أحرز ثنائية الريدز، المصري الدولي محمد صلاح.

وجاءت مباراة مان يونايتد ضد ليفربول مخيبة لآمال جماهير الريدز، التي كانت تطمح في استعادة الفريق الأول لكرة القدم لنغمة الانتصارات التي غابت عنه مؤخرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنها تلقت صدمة بتوديع كأس الاتحاد الإنجليزي.

ورغم الخسارة وحالة الغضب الجماهيري، إلا أن تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن المباريات السابقة، واستحواذه بشكل أكبر على المباراة، ساهم في تقليل غضب المشجعين، بالإضافة إلى عودة صلاح للتهديف بعد غياب 9 مباريات.

خطوة لتصحيح المسار في الدوري الإنجليزي:

وتُعد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول خير إعداد وحافز للاعبي الريدز قبل المواجهة المقبلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبحت كتيبة كلوب مطالبة بالفوز لمصالحة الجماهير والتقدم في الترتيب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول قد خسر في الجولة الماضية ضد بيرنلي، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر.

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