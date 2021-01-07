متحدث الصحة يحذر من خطورة نقل معلومة خاطئة عن كورونا: شعور مؤلم جدًا

المواطن - الرياض

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من خطورة نقل معلومات غير صحيحة عن لقاح كورونا.

شعور مؤلم جداً عند انتقال معلومة غير صحيحة عن لقاح كورونا وقد تتسبب هذه المعلومة للمتلقي بعدم أخذ اللقاح، ثم يصاب متلقي المعلومة بالفيروس لاسمح الله وقد يتدهور وضعه الصحي ويصل به إلى دخوله بالعناية المركزة أو فقدان حياته لاقدر الله، من يستطيع أن يتحمل الألم والشعور الذي تسبب به! pic.twitter.com/P1wTqwBcek — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) January 7, 2021

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا “شعور مؤلم جدًا عند انتقال معلومة غير صحيحة عن لقاح كورونا، وقد تتسبب هذه المعلومة للمتلقي بعدم أخذ اللقاح، ثم يصاب متلقي المعلومة بالفيروس لا سمح الله وقد يتدهور وضعه الصحي ويصل به إلى دخوله بالعناية المركزة أو فقدان حياته لا قدر الله، من يستطيع أن يتحمل الألم والشعور الذي تسبب به!”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أنه تم رصد 10 حالات لفيروس ‎كورونا المتحور في ‎المملكة وتماثلوا للشفاء جميعًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، واللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.

وأشار متحدث الصحة إلى انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية بنحو 98 % لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الحصة العبدالعالي أنه لم تُرصد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح.

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