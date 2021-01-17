متحدث الصحة: 295,530 جرعة معطاة من لقاح كورونا

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة منذ بداية التطعيم وصل إلى 295,530 جرعة.

لقاح كورونا آمن وصحي

وأشار العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد اليوم الأحد إلى أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تسجيل (176) حالة إصابة جديدة وتعافي (146) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (356687) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (1919) حالة من بينها (319) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (364929) حالة، توفي منهم (6323) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن عدد الإصابات بالفيروس المستجد في السعودية تراجعت بنحو 98 % لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على اللقاح.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على اللقاح ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

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