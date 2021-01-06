مترجم الأهلي يكشف كواليس إقالته المفاجئة

المواطن - مروة نبيل

كشف مترجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشاري الغامدي كواليس إقالته من منصبه، مؤكدًا أنه خضع مؤخرًا لعملية جراحية.

مترجم الأهلي يوضح تفاصيل إقالته

ونشر مترجم النادي الأهلي

عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له في المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية نتيجة تعرضه لحادث مروري.

وعلق قائلًا: “شكرًا لكل من سأل وتطمن بعد تعرضي لحادث مروري وإجراء عملية جراحية قبل مباراة التعاون بيوم شكرًا لكم جميعًا.. والله لا يريكم مكروه فيمن تحبون”.

وتابع الغامدي: “للتوضيح: لم يتواصل معي أي شخص من إدارة النادي الأهلي لا للاطمئنان ولا من أجل تخفيض راتب.. اللي وصل خطاب إنهاء عقد بدون ذكر سبب فيه”.

وكانت إدارة الراقي قد أقالت مازن بهلكي مساعد المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش، والغامدي، لرفضهما تخفيض راتبهما، واستغنت عن خدمات المشرف العام على الفئات السنية، محمد الحارثي، ومدرب اللياقة، التونسي سليم الأبرق.

الراقي في دوري محمد بن سلمان

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالراقي ضد التعاون بثلاثية دون رد في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة القادسية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والتعادل مرة واحدة، وخسر 3 مواجهات.

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