محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل هدف في ليفربول

المواطن - مروة نبيل

توج المصري الدولي محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في شهر ديسمبر الماضي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، للمرة الرابعة على التوالي.

هدف محمد صلاح الأفضل:

وأعلن حساب نادي ليفربول الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، عن فوز محمد صلاح بالجائزة عن هدفه في شباك كريستال بالاس، بعد منافسه مع زميليه روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وشارك صلاح في مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس كبديل في الدقيقة 57، ونجح في تسجيل هدفين وصنع آخر، في المواجهة التي حسمها الريدز بنتيجة كبيرة، حيث فاز بسباعية دون رد.

ليفربول في الدوري الإنجليزي:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة من 17 مباراة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ولكنه خاض 16 مواجهة.

شارك الخبر