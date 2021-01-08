مدرب آرسنال يكشف مصير مسعود أوزيل مع الفريق

المواطن - محمد سمعه

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي آرسنال الإنجليزي عن مصير اللاعب الألماني مسعود أوزيل مع الجانرز خلال الفترة المقبلة.

ويمر أوزيل حاليًا بفترة صعبة في الآرسنال حيث لا يشارك بصورة منتظمة مع الجانرز منذ قدوم أرتيتا لتدريب الجانرز.

وقال أرتيتا في تصريحات لـ موقع آرسنال الرسمي عبر الإنترنت إن أوزيل في طريقه للرحيل عن النادي اللندني في شهر يناير الجاري.

مسعود أوزيل يتفاوض مع أندية أخرى

وأكد أرتيتا أن أوزيل حاليًا يتفاوض مع أندية أخرى للانضمام لأحدها في يناير.

جدير بالذكر أن آرسنال يرغب في التخلص من مسعود أوزيل بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه حيث يُقدر بـ 18 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وفي وقت سابق، كشف أوزيل حقيقة اقترابه من الانتقال لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، للتدرب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

هل ينضم أوزيل إلى توتنهام ؟

وخلال مناقشته مع أحد متابعيه عبر “تويتر” رد أوزيل على سؤال انتقاله إلى توتنهام قائلًا: ” لا هذا لن يحدث !”.

وقيل إن أوزيل يُفكر في الرحيل عن آرسنال بسبب الأوقات الصعبة التي يعيشها في صفوف النادي اللندني، حيث لا يشارك بصفة أساسية في مباريات الفريق، منذ قدوم المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

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