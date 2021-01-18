مدرب الأهلي يستجيب لـ طلب السومة في ميركاتو يناير

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي في طريقه للاستجابة لمطلب المهاجم السوري عمر السومة مع بدء فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الحالي.

وكان السومة سبق وأن صرح لـ برنامج “في المرمى” على قناة العربية أنه بحاجة لوجود صانع ألعاب جيد في الفريق يوصله إلى المرمى.

وقال السومة إن الكويتي بدر المطوع أفضل صانع ألعاب ومهاجم ثان في الوطن العربي من وجهة نظره حيث قال عنه: ” كان يدلع المهاجمين”.

ماذا طلب مدرب الراقي لانتقالات يناير ؟

وطلب مدرب الراقي التعاقد مع صانع ألعاب وجناح ومدافع أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك لتدعيم صفوف الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة دوري أبطال آسيا وفقًا لـ ” جول”.

صامويل أوسو في طريقه لمغادرة الأهلي

وأضاف أن الأهلي لن يجدد إعارة الغاني صامويل أوسو من الفيحاء كما سيتخلص النادي من البرازيلي لوكاس ليما والألماني ماركو مارين بالفترة المقبلة.

يذكر أن الراقي كان تعادل مع الهلال بدون أهداف يوم الجمعة الماضية في الجولة الثالثة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الراقي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة بعد التعادل مع الهلال.

وكان عمر السومة جدد عقده مع الراقي يوم الثلاثاء الماضي حتى عام 2024.

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