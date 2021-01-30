مدرب النصر يُراهن على مفاجأتين للفوز على الهلال

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لنادي النصر، الاعتماد على مفاجأتين وذلك للفوز على الهلال مساء السبت في بطولة السوبر السعودي.

وكان الإعلامي الرياضي أحمد الجدي قال عبر حسابه في “تويتر”: إن هورفات ضم المغربي عبدالرزاق حمدالله والأرجنتيني بيتي مارتينيز لمعسكر الفريق الختامي استعدادًا لمباراة السوبر.

ويسعى هورفات إلى تجهيز حمدالله الذي غاب عن العالمي مؤخرًا؛ بسبب تواجده بالمغرب، كما أن جماهير العالمي كانت انتقدت سفره للمغرب في ظل حاجة الفريق له.

كذلك راهن المدرب الكرواتي على جاهزية الأرجنتيني مارتينيز رغم أنه وضع العالمي بمأزق مؤخرًا، حيث طلب الحصول على رواتبه المتأخرة على غرار البرازيلي مايكون الذي يغيب عن مواجهة الهلال.

موعد مباراة السوبر السعودي:

وستُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء الغد، كما ستُنقل على القناة الرياضية السعودية الأولى.

وزير الرياضة يرعى مباراة الهلال والنصر:

ويرعى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مباراة الهلال ضد النصر في بطولة السوبر. وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة: “حظيت لعبة كرة القدم كسائر الرياضات ولله الحمد بدعم سخي من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، ومنها الدعم الحكومي السخي للأندية الرياضية، الذي ساهم في تطبيق إستراتيجية دعم الأندية، إضافة إلى تنفيذ أنظمة جديدة الحوكمة، فضلًا عن البرامج التطويرية على كافة مستويات الفئات السنية، والتي ستساهم- بإذن الله- في صناعة جيل جديد من الرياضيين المتميزين، وهو ما نطمح إلى تحقيقه”. واختتم سموہ تصريحه قائلًا: “كل الأمنيات بالتوفيق للفريقين في هذا اللقاء الكبير، لتقديم مستوى مشرف، يعكس الصورة الفنية المميزة التي وصلت إليها كرة القدم في بلادنا الغالية خلال السنوات الماضية، وما تحظى به من متابعة كبيرة على كافة المستويات الإقليمية والقارية والعالمية”.

شارك الخبر