مراكز السائقين السعوديين بعد ختام المرحلة الرابعة من رالي داكار 2021

المواطن - محمد سمعه

احتل 7 سائقين سعوديين، مراكز مختلفة وذلك بعد ختام المرحلة الرابعة من رالي داكار السعودية 2021.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” أن السائق صالح السيف احتل المركز الثاني عشر، في سباق المركبات الصحراوية الخفيفة، بينما احتل سعيد الموري المركز الأربعين في نفس السباق.

ترتيب السائقين السعوديين في المرحلة الرابعة:

أما السائق صالح العبدلي فاحتل المركز الـ29 وياسر بن سعيدان المركز الخمسين, ويزيد الراجحي المركز الـ58 ضمن منافسات سباق السيارات.

بينما احتل السائق إبراهيم المهنا المركز الـ25 في سباق الشاحنات، أما مشعل الغنيم فاحتل المركز الـ63 في سباق الدراجات النارية.

وكانت مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة شهدت السبت الماضي، حفل الافتتاح الرسمي لـ رالي داكار السعودية 2021، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

تفاصيل عن رالي داكار 2021:

وجاء ذلك قبل انطلاق السباق الأحد الماضي،ويستمر 13 يومًا بمسافة تزيد على 7600كم، وسط مشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف دول العالم.

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، التقديم الرسمي للمركبات المشاركة في الفئات الستة للسباق، وهي (السيارات،والدراجات النارية،والدراجات النارية الرباعية،والشاحنات،والمركبات الصحراوية الخفيفة، بالإضافة إلى الفئة الجديدة داكار كلاسيك)،التي تنضم لأول مرة إلى رالي داكار، كما تضمن حفل الافتتاح صعود أبرز المتسابقين إلى مسرح الفعالية لعرض مركباتهم وتحية أفراد عائلة داكار. كما هو متبع في تقاليد الرالي العريق.

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