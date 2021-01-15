مساندة كبار السن لضمان شيخوخة آمنة

المواطن- محمد داوود - جدة

دعا استشاري الطب النفسي الدكتور محمد السليماني، إلى ضرورة مساندة كبار السن الذين يستطيعون الحركة وممارسة الرياضة المفضلة لديهم والوقوف بجانبهم تحقيقًا لمفاهيم الشيخوخة الصحية، وإبعادهم عن شبح حياة الرتابة والملل والخمول.

إطالة متوسط العمر

وأوضح أن الشيخوخة الصحية هي القدرة على القيام بالأنشطة اليومية الأساسية مثل: تناول الطعام، وارتداء الملابس، والاستحمام، والمشي، واستخدام دورات المياه بدون مساعدة الآخرين لأطول فترة عمرية حتى وإن كان يستخدم أدوات مساعدة للمشي والتنقل مثل العصا، ومشاية كبار السن، إذ تكمن أهمية هذه المرحلة في إطالة متوسط العمر الصحي النشط، المحافظة على القدرة الوظيفية خلال مرحلة الشيخوخة واستمرار الاستقلالية في أداء احتياجاتهم اليومية، خفض الوفيات المبكرة، رفع الروح المعنوية والشعور بالعافية لدى كبار السن، زيادة عدد الناس الذين يتمتعون بنوعية حياة إيجابية ويشاركون بأنشطة اجتماعية وثقافية.

نصائح لمساندة كبار السن

ونصح الدكتور السليماني عند التقدم في السن بالمحافظة على الصحة عبر عدة سلوكيات وهي، النظام الغذائي المتوازن الصحي الذي يشتمل أيضًا على الخضار والفواكه، والنشاط البدني المنتظم، والامتناع عن التدخين، فكل ذلك يساعد في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتحسين القدرات البدنية والعقلية، والمحافظة على الكتلة العضلية، الاحتفاظ بوظيفة الإدراك، تأخير الاتكالية، كما أن الوقاية من الأمراض المزمنة عبر مراحل الحياة يمنع تراكم الآثار السلبية لعوامل خطورتها، مما يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ويقلل خطر الإصابة بمضاعفاتهما، وأهمها الإعاقة الجسدية والجلطة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الفحوصات الطبية الدورية

وشدد الدكتور على ضرورة الحرص على القيام بالفحوصات الطبية الدورية، والنوم الصحي لتجنب الأرق، والنعاس أثناء النهار، والاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، والحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، والحرص على تناول الأدوية في مواعيدها أن وجدت، وتقليل وجبات الدهون وملح الطعام.

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