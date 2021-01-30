مشهد مؤثر لكلب يبقى بجانب صاحبه المريض أثناء نومه

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ليس سرًّا أن الحيوانات غالبًا ما تكون وفية بدرجة كبيرة لأصحابها، وتحزن لفراقهم، وتكون بجانبهم عند تعبهم وحزنهم، وهذا تلخص في كلب لم يترك مالكه الذي كان يضع جهاز التنفس الصناعي.

وحسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية رفض كلب ترك مالكه المريض أثناء نومه باستخدام جهاز التنفس الصناعي.

مشهد مؤثر للكلب وصاحبه:

الكلب، المسمى ماو ماو، ينتمي إلى مالكه شاو الذي يعيش في مدينة شينشيانغ في مقاطعة هينان الصينية، ويمكن رؤية ماو ماو البالغ من العمر عامين وهو يضع رأسه على صدر صاحبه وهو مستلقٍ في السرير مرتديًا جهاز التنفس الصناعي.

ويعاني شاو من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وفي بعض الأحيان يعاني من سكتة قلبية مفاجئة، لذلك اقترح عليه طبيب النوم بجهاز التنفس الصناعي، ويبدو الكلب اللطيف قلقًا بشأن المالك، على الرغم من طمأنة شاو له.

الكلب صديق لمالكه:

ويقول شاو للكلب: “لا تقلق، أنا بخير، يمكنك الذهاب”، ولكن استمر ماو ماو في البقاء بجانب شاو عندما كان ينام منذ تلك الليلة الأولى مع جهاز التنفس الصناعي.

وقد كشفت دراسة استقصائية أن أكثر من ثلث الكلاب التي تم شراؤها أو تبنيها خلال جائحة فيروس كورونا لم تذهب إلى الحدائق مطلقًا، ووفقًا لبحث جديد أجراه خبراء صحة الحيوانات الأليفة، فإن ما يصل إلى ثلاثة من كل خمسة (62%) من الكلاب لم يغادروا منازلهم أبدًا.

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